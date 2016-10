Für die Schweiz geht "Ma vie de Courgette" des Walliser Regisseurs Claude Barras ins Rennen. Der Animationsfilm hatte erst Ende September am internationalen Filmfestival in San Sebastian den Publikumspreis als bester europäischer Film erhalten.

Der Film handelt von einem Waisenknaben, den seine Mutter "Courgette" nannte und der in ein Heim kommt. Dort lernt er andere Kinder in ähnlicher Lage kennen, die zwar eine raue Schale haben, aber auch einen weichen Kern.

Bei den Kandidaten für die 89. Oscar-Verleihung ist erstmals ein Beitrag aus dem Jemen dabei. Der Film von Khadija al-Salami trägt den Titel "I am Nojoom, Age 10 and Divorced" ("Ich bin Nojoom, zehn Jahre alt und geschieden"). Deutschland wird mit Maren Ades "Toni Erdmann" vertreten sein, "Julieta" von Pedro Almodóvar rittert für Spanien um die Trophäe.

Am 24. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme in die Endauswahl kommen. Die Preisverleihung geht dann am 26. Februar über die Bühne.