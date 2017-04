Feiertag für alle "Star Wars"-Fans: Die Macher der Weltraum-Saga haben am Freitag den ersten Trailer für die achte Episode mit dem Titel "The Last Jedi" veröffentlicht. Der Film soll Mitte Dezember ins Kino kommen.

Der rund zweiminütige Clip zeigt, wie die Schrottsammlerin Rey (gespielt von Daisy Ridley) von Luke Skywalker (Mark Hamill) zum Jedi ausgebildet wird. "Atmen, einfach atmen", wird die verstört wirkende Rey von der tiefen Stimme aufgefordert. "Ich kenne nur eine Wahrheit. Die Zeit der Jedi ist zu Ende", lautet die Botschaft am Ende.

Dazwischen sind Explosionen, Raumschiffe, die zerstörte Maske von Darth Vader und weitere Charaktere wie Kylo Ren (Adam Driver) und Stormtrooper-Soldat Finn (John Boyega) zu sehen. Der Trailer ist auch in deutscher Sprache verfügbar.

In wenigen Stunden wurde die englischsprachige Version auf YouTube mehr als acht Millionen Mal angeklickt. Elizabeth Banks (43, "The Hunger Games") zählte zu den prominenten Fans. "Schaue mir The Last Jedi Trailer livestream wie ein Teenager Fanboy an", schrieb die Schauspielerin auf Twitter.

In "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" ist auch die im Dezember gestorbene Schauspielerin Carrie Fisher in ihrer Rolle als Prinzessin Leia zu sehen. Sie hatte ihre Szenen für den Film noch abschliessen können. Disney-Vorstandschef Bob Iger hatte kürzlich versichert, dass ihr plötzlicher Tod zu keinen Änderungen bei dem Film führen werde.

https://www.youtube.com/watch?v=JCqF76Vz-C0