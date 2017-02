Diese Oscar-Verleihung wird niemand so schnell vergessen. Am allerwenigsten Warren Beatty und Faye Dunaway, das legendäre Filmduo aus «Bonny and Clyde», das in der Hauptkategorie den falschen Gewinner verkündete. Es war in unseren Breitengraden kurz nach 6 Uhr morgens, man war da als Zuschauer schon halb eingeschlafen vor langweiliger Vorhersehbarkeit, als es im Dolby Theatre in Hollywood zur zweifellos grössten Panne in der 90-jährigen Geschichte der Oscars kam. Nicht das Musical «La La Land», das zu diesem Zeitpunkt schon 6 Oscars eingesteckt hatte, gewann die Auszeichnung für den besten Film des Jahres, sondern das Independent-Drama «Moonlight».

Dumm nur, dass das «La La Land»-Team bereits auf der Bühne stand und drei Produzenten mit der Goldstatue in der Hand schon ihre Dankesreden gesprochen hatten, bevor das peinliche Malheur aufgeklärt wurde. «Es tut mir leid, das ist ein Fehler. ‹Moonlight›, ihr habt für den besten Film gewonnen, das ist kein Witz», sagte «La La Land»-Produzent Jordan Horowitz. Zum Beweis streckte er den Umschlag in die Höhe, auf dem der Titel des korrekten Siegerfilms zu lesen war. Die «La La Land»-Produzenten reichten ihre gewonnen geglaubten Goldstatuen an das verdutzte «Moonlight»-Team weiter und schlichen von der Bühne, während Oscar-Moderator Jimmy Kimmel mit ein paar Sprüchen («Ich finde, ihr solltet beide den Oscar kriegen») zu retten versuchte, was nicht zu retten war, und die Produzenten der Show wohl bereits nach neuen Arbeitsstellen googelten.