Zeit für eine neue Weltreise: Nachdem in «Finding Nemo» (2003) ein kleiner Clownfisch verloren ging, steht nun in «Finding Dory» dessen einstige Retterin im Mittelpunkt: Dory, die vergessliche Doktorfischdame, erinnert sich mit Mühe, dass sie einst ihre Eltern verlor. Also ab nach Kalifornien! Nemo und sein Vater Marlin kommen natürlich mit – und das Trio landet in einem von Sigourney Weaver geleiteten Meeresinstitut. Da trifft man Seelöwen, kranke Walfische und einen mürrischen Tintenfisch namens Hank. «Finding Dory» ist charmant, temporeich und gefühlvoll, wenn es um persönliche Handicaps oder (Schein-) Krankheiten geht. Einiges ist zwar Déjàvu. Doch wie der erfinderische Tintenfisch der Hauptfigur – pardon: dem Hauptfisch – die Show stiehlt, das muss man gesehen haben. (zas)



Finding Dory ab heute in den Kinos.