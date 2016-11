"Am 9. Dezember wird mein Vater 100 Jahre alt. Ich weiss, dass er diese Auszeichnung als sehr verfrühtes Geburtstagsgeschenk betrachtet", sagte Oscar-Preisträger Michael Douglas, der den Preis im Namen seines Vaters entgegennahm.

Kirk Douglas, der mit bürgerlichem Namen Issur Danielovitch Demsky heisst, spielte 1953 in dem Film "Der Gehetzte" einen Holocaust-Überlebenden, dreizehn Jahre später in "Der Schatten des Giganten" einen Offizier zur Entstehungszeit Israels.

Der Jüdische Weltkongress hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden politisch zu vertreten. Auch Noch-US-Vizepräsident Joe Biden wurde an der Gala in New York geehrt.