Das teilten Preussen-Stiftungspräsident Hermann Parzinger und Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Donnerstag nach der Juryentscheidung mitteilten. Grütters sprach von einem "grandiosen Entwurf".

Das Museum soll bis 2021 zwischen der Berliner Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie in der Nähe des Potsdamer Platzes entstehen. Der Bundestag hatte 200 Millionen Euro für das ambitionierte Projekt bewilligt. Das Sieger-Büro Herzog & de Meuron ist unter anderem durch seine Entwürfe für die Allianz Arena in München und die Elbphilharmonie in Hamburg bekannt.