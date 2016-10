Da ist er wieder, der schwarze Mann. Er ist tot. Und taucht jetzt überall auf vor den Augen der Journalistin, die nichts so sehr will, wie herausfinden, wer er ist. Diesmal sitzt er im Bus, sie schmiegt sich an ihn. Er singt ein Lied. Zuvor ist sie ihm in einem Waldstück begegnet. Und in der Disco war er auch zugegen.

Ein paar Tage vorher hat die Journalistin den Mann noch lebend gesehen, in der Realität. Unter den Berner Lauben hat er ihr ein Armband geschenkt. Dann hat er auf sein Herz gedeutet und gesagt: «Das hier ist nicht nur zum Pumpen da.» Kurz darauf war er tot, erfroren vor einer abgelegenen Alphütte. Vielleicht war aber auch alles anders.

Wenig ist klar im Schweizer Fernsehfilm «Im Nirgendwo», der am Zurich Film Festival Premiere feierte und morgen Sonntag erstmals ausgestrahlt wird. Fest steht am Anfang, dass die Journalistin Charlotte Senn (Ursina Lardi) für den «Berner Anzeiger» arbeitet. Ihr Drang, zu recherchieren und die Welt zu verbessern, ist aufgrund hoher Arbeitsbelastung und drohender Kündigungen einem demonstrativ zur Schau gestellten Zynismus gewichen. Charlotte geht es nicht gut. Ihre Ernährung besteht aus Kebab, Zigaretten, Bier.

Wie kam der Tote ins Tal?

Dann kommt eine Polizeimeldung. Ein Afrikaner ist erfroren, vor einer Berghütte, die Identität des Toten ist unbekannt, die Hintergründe sind es ebenfalls. Charlotte fährt ins Oberland, sucht Spuren. Noch am selben Abend landet sie im Bett des Dorfpolizisten Bruno Tobler (Marcus Signer). Und am nächsten Morgen knipst sie mit dem Handy die Fotos des Toten aus der Akte ab, die bei Tobler zu Hause rumliegt. Charlotte ist jetzt sicher: Der Tote muss der Mann mit dem Armband sein. Wie aber ist er in dieses gottverlassene Tal gekommen? Was hat er dort gewollt? Und warum nimmt sie die Geschichte derart mit?