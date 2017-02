Die Szene ist Programm. Anders gesagt: Der eingangs gezeigte Bluthunger von Volk und Hof wird sich durchs ganze Stück ziehen. Mal schwelend, meist jedoch sämtliche Register des Sadismus ziehend. «Schuld» daran ist das Protagonistenpaar: Edward und Gaveston, zwei Männer also.

«Sie sind nicht besonders sympathisch, sondern ganz normale Menschen», konstatiert der Komponist: «Vor allem Edward hat man nicht nur gern. Aber ich wollte ja keineswegs anwaltschaftlich ein homosexuelles Powerpaar auf die Bühne stellen.»

Das wäre dem studierten Germanisten zu einfach, zu plakativ gewesen. Zumal seine neue Oper den Schlusspunkt einer teilweise persönlichen Geschichte bildet: «Seit ich Teenager war, gehe ich in die Oper. Und immer werden dort heterosexuelle Liebesgeschichten verhandelt», erzählt Scartazzini, der als Jugendlicher zeitgenössische Komposition nicht besonders mochte.

Erst allmählich kam er auf den Geschmack: «Es ist wie beim Weintrinken. Zuerst schmeckt es nicht. Aber dann kann man regelrecht süchtig werden», erklärt er lachend. «Man hört sich also die grossen Komponisten an und will wissen: Wie ging es weiter? Warum schreibt jetzt einer so oder so?»