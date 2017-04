Sie haben die Sowjetunion und die Stalin-Diktatur erlebt. Wie konnten Sie überleben mit Ihrem moralischen Anspruch auf Gewissen und Ehrlichkeit?

Wenn Sie in sich drin ein ausgeprägtes Gewissen und Ehrlichkeit haben, sehen Sie sofort, wo Lüge ist. Sie verstehen, was schlecht ist und was man nicht darf. Aber die Umgebung oder politische Situation erlaubt nicht, das offen zu zeigen. Also leben Sie inwendig so, dass Ihre Ehrlichkeit und Ihr Gewissen erhalten bleiben. Und im selben Moment wissen Sie: Mein Weg ist so, und vieles bleibt in mir drinnen, weil es auszudrücken zu gefährlich wäre.

Hatte Musik in der Sowjetunion einen anderen Stellenwert, gerade weil man sich in ihr ausdrücken konnte?

Musik hatte einen sehr hohen Stellenwert. Sie genoss enorme Aufmerksamkeit. Und die Autorität der Ausbildung war sehr hoch. Das Regime unterstützte die Kultur sehr. Durch das hohe künstlerische Niveau konnte es zeigen, wie stark das System ist. Und kulturell gesehen war es tatsächlich stark. Das muss man offen zugeben. Das war eine sehr positive Tatsache in der Sowjetunion. Und es ermöglichte im Bereich Musik eine wunderbare Ausbildung.

Wird man ein besserer Mensch, wenn man Musik macht oder hört?

Absolut. Musik hat eine sehr starke Energie. Sie ist zwar abstrakt, aber sie hat viel Einfluss auf Emotionen. Der Mensch kann seine Emotionen manchmal nicht selbst kanalisieren. Die Musik geht ihm direkt in sein Herz und seine Seele als starke, positive Energie. Er ist in einer anderen Welt. Und am nächsten Morgen unterwegs zur Arbeit ist er sehr glücklich, weil er gestern ein fantastisches Konzert gehört hat. Je mehr er das macht, desto positiver wird der Mensch. Deswegen ist Musik so wichtig. Das bedeutet nicht, dass alle Musiker werden müssen. Aber sie müssen mit Musik in Berührung kommen.

Sie wurden im Zweiten Weltkrieg in

einem Versteck geboren, während der Stalin-Diktatur hat man vor Ihren Augen Ihre Tante deportiert. Hat das Ihr Vertrauen in die Menschen erschüttert?

Hm, als Erwachsener traf mich das Regime nicht so tragisch wie Rostropowitsch oder Solschenizyn. Natürlich haben wir alle gelitten. Aber ich muss Ihnen sagen, je älter ich werde, desto mehr sehe ich: Das hat nichts zu tun mit dem System.

Warum nicht?

Überall auf der Welt gibt es Menschen, denen man vertrauen kann. Es gibt solche, denen man nur zu 20 Prozent vertrauen kann. Und dann gibt es Leute, denen man absolut nicht vertrauen kann. Deswegen kann ich nicht sagen, alles wäre faul gewesen. Es gab wunderbare Menschen, auch damals. Natürlich war es kein Paradies, es waren keine exzellenten Bedingungen. Aber für solche muss man immer kämpfen – auch heute. Und da lande ich wieder beim Gewissen und der Ehrlichkeit.

Wenn Sie heute Europa anschauen mit den nationalistischen Tendenzen: Was denken Sie?

Politik ist wohl oft schwierig und nicht immer sauber. In diesem Bereich gibt es spezielle Regeln und Beziehungen, die ich manchmal nicht verstehe. Überhaupt ist unsere Welt furchtbar kompliziert und voller Pessimismus, schauen Sie sich um: Das sollte im 21. Jahrhundert nicht mehr so sein. Die Menschheit entwickelt sich ja weiter. Wir haben Fortschritt in der Wissenschaft, Technik und Medizin. Aber die geistige Seite hat sich nicht so hoch entwickelt, wie sie sollte. Evolution ist wichtig. Wir müssen besser werden und uns nicht entschuldigen mit dem Satz: Das war immer so.

