Herr Messerli, warum findet die grosse 68er-Retrospektive in Bern statt?

Jakob Messerli: Weil 68 viel mehr ist als der Globuskrawall. Weil Bern als Bundesstadt auch ein wichtiger Ort des Protestes, aber auch ein Zentrum des gesellschaftlichen und künstlerischen Aufbruchs war.

Zum Beispiel?

Ich denke beispielsweise an die Nonkonformisten, die in Bern in den 1960er Jahren eine wichtige Rolle spielten. Oder an die Szene rund um die Kunsthalle Bern, die damals von Harald Szeemann geleitet wurde. Er realisierte mit Christo dessen erste Verhüllungsaktion und mit «When Attitudes Become Form» eine Ausstellung, deren Nachwirkungen bis heute spürbar sind.