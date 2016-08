Keine Basler Acts dabei

Die erste Ausgabe ohne den Gründer wäre eine gewesen, die ihm Spass gemacht hätte. Denn Becks Kommen erfülle posthum einen von Müllers lange gehegten Träumen. Der Vertrag mit dem Rocker sei zwar noch nicht unterschrieben und habe bislang sehr viele Nerven gekostet, aber «wir glauben, dass es das wert ist.» Einen weiteren Traum erfüllen sich die Organisatoren mit Nora Jones. Sie ist der Hauptact des «Come away with me»-Abends. Unterstützt wird die mehrfache Grammy-Gewinnerin auf eigenen Wunsch hin von einem Schweizer Nachwuchskünstler, dem Luzerner Damian Lynn. Jones’ Wahl bedeutet aber auch, dass an der diesjährigen Baloise Session keine Basler Musik zu hören sein wird. Einen Umstand, den Stirnimann bedauert und 2017 wieder ändern will.

Ganz auf Schweizer Musik muss das Publikum aber nicht verzichten. Der Soul-Sänger Seven kehrt nach zwölf Jahren an die Baloise Session zurück. Stellte er damals als noch ziemlich unbekannter Newcomer die Vorband von Lionel Richie, ist er dieses Jahr Headliner. Seven freut sich schon so darauf, dass er an der gestrigen Pressekonferenz als Überraschung gleich persönlich auftauchte und die Anwesenden mit einem Showcase unterhielt. Vor seinem Auftritt hatte er sich im Obergeschoss des Atlantis versteckt. Stirnimann kündigte Seven dann mit den Worten «alles Gute kommt von oben» an. Und dachte dabei nicht zuletzt an ihren guten Freund Matthias Müller, der an diesem Tag über allem zu schweben schien.