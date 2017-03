Regelrecht lyrisch wurde Dylan, der vergangenes Jahr als erster Sänger überhaupt den Literaturnobelpreis erhalten hatte, als er auf seine einstige Mentorin und Ex-Freundin Joan Baez zu sprechen kam. Ihre Stimme habe ihn an eine Sirene aus der griechischen Mythologie erinnert, sagte er. "Man musste sich schon wie Odysseus am Mast festbinden lassen", um der Anziehungskraft ihrer Stimme nicht zu erliegen, fügte er hinzu. "Sie liess einen vergessen, wer man war".

In dem Interview spottete der sonst so wortkarge Musiker auch über seinen Ruf, andere Künstler extrem unfreundlich zu behandeln, wenn sie bei Auftritten mit ihm in Kontakt kommen wollen. "Keine Ahnung - warum wollen sie überhaupt mit mir abhängen? Ich hänge mit meiner Band ab, wenn ich mit ihr unterwegs bin", sagte der 75-Jährige.

Das für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange Gespräch mit dem US-Schriftsteller Bill Flanagan veröffentlichte Dylan auf seiner Facebook-Seite.