Spass habe ihm der Beruf nicht gemacht, die Arbeitszeiten früh morgens empfand er als Belastung, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe zwei Dinge gelernt damals: Disziplin und Durchbeissen." Dass er die Lehre zum Bäcker und Konditor zu Ende gemacht habe, wundere ihn noch heute.

DJ BoBo alias Peter René Baumann feiert dieses Jahr sein 25. Bühnenjubiläum. Am Freitag, 13. Januar, startet er im Europa-Park in Rust seine neue Tour "Mystorial". Geplant sind laut Veranstalter zunächst 30 Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Danach gehe die Tour nach Nord- und Osteuropa sowie Südamerika.