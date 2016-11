Ibrahim Maalouf wetzt mit seiner Trompete über die Bühne, sprintet zum Mikro, im Scheinwerferlicht setzt er sich wie ein singender Popstar in Pose und fordert das Publikum in der ausverkauften Theaterhalle Gessnerallee zum Mitklatschen auf. Wir staunen. Wollten wir nicht an ein Jazzkonzert?

In seiner Heimat Frankreich ist der 35-jährige, gebürtige Libanese längst ein Star. So etwas wie ein Popstar, der mit seinen Alben regelmässig in den vordersten Rängen der Hitparade auftaucht. Ibrahim Maalouf ist aber auch ein typisches Migrantenkind, ein Entwurzelter, der mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg floh und gelernt hat, in den verschiedensten Welten zwischen Orient und Okzident zu leben.

Keine Berührungsängste

Ibrahim Maalouf kennt keine stilistischen Berührungsängste. Vor einem Jahr hat er zum Beispiel gleich zwei Alben veröffentlicht: Auf «Kalthoum» würdigte er seine arabische Seite, in «Red & Black Light» die verschiedensten Spielarten der westlichen Pop- und Rockmusik. Am Festival «JazzNoJazz» in Zürich feiert der Popmusiker Ibrahim Maalouf Schweizer Premiere.

Maalouf wird von einer 8-Mann-Band unterstützt, darunter zwei Keyboarder, die einen synthetischen, zuweilen technoiden Sound erzeugen, sowie einer Hornsektion mit gleich drei Trompetern, die den Leadtrompeter mit schmetternden Powersätzen unterstützen. Rock- und Dancebeats verwandeln die Theaterhalle in einen Tanzschuppen mit ausgefeilter, raffinierter Lightshow.

Interaktion findet nicht nur zwischen den Musikern statt. In praktisch jedem zweiten Stück fordert der Bandleader das Publikum auf mitzusingen, mitzuklatschen oder mitzutanzen. Für so manchen, im Jazz sozialisierten Zuhörer, wie auch den schreibenden Rezensenten, mögen die Publikumsanimationen etwas gar übertrieben sein. Aber vielleicht ist es ja auch nur konsequent. Wer sich auf die Mechanismen des Pop einlässt, soll es richtig machen. Maalouf macht es wohl richtig.

Einmalige Viertelton-Trompete

Der Reiz von Maaloufs Popprojekt bleibt aber sein einzigartiges Trompetenspiel. Klassisch geschult, benutzt er eine von seinem Vater entwickelte Vierteltontrompete, die es erlaubt, Skalen der arabischen Musik und die typischen orientalischen Verzierungen zu spielen. Das klingt wehmütig, sehnsüchtig, melancholisch, schwelgerisch, hochvirtuos und einmalig. Pop, Rock, Jazz, Electronica oder Weltmusik? Ibrahim Maalouf ist auch bei uns auf dem Weg zum Star.

JazzNoJazz im Theater Gessnerallee Zürich. Heute ab 16.30 Uhr: SFJAZZ Collective mit Miguel Zenón, David Sánchez, Sean Jones, Robin Eubanks: The Music Of Michael Jackson; Richard Galliano New Musette Quartet; Marie Krüttli Trio; Regina Spektor.