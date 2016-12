Weihnachtsoratorien gibts wie duftende Tannennadeln am Weihnachtsbaum – sogar Friedrich Nietzsche hat eins geschrieben. Doch Ralf Kreiselmeyer, dem Gemeindeleiter der römisch-katholischen Pfarrei St. Stephan in Therwil/Biel-Benken, fiel auf: «Fast alle verwendeten in ihren Textvorlagen Übersetzungen aus der Heiligen Schrift. Ich bin jedoch regelmässig überrascht von der Pluralität der vielen Kompositionen und über der Singularität des Textes. Aus diesem Grund lag ich unseren Kirchenmusikern der Pfarrei seit langem in den Ohren, sie sollten moderne Textfassungen vertonen.»

Sein Wunsch wurde erhört, und das ist kein Zufall. Denn der Therwiler Kirchenchor übt immer wieder ganz neues Gesangsmaterial ein, so zum Beispiel das extra für ihn komponierte «Tango Gloria» von Martin Palmieri, der den Baselbieter Chor auch gleich nach New York einlud, um in der Carnegie Hall mit anderen Chören aus aller Welt die Misatango darzubieten.

Aus Sicht der gefallenen Frau

Die beiden verantwortlichen Kirchenmusiker Ralph Stelzenmüller (Organist) und Reiner Schneider-Waterberg (Chorleiter) nahmen den Steilpass ihres Gemeindeleiters auf, und so entstand eine aussergewöhnliche Kooperation: Mit Jacqueline Keune schrieb eine der sprachmächtigsten Theologinnen der Gegenwart das Libretto, und der Komponist Raïtis Grigalis schuf eine Vertonung, die seine musikalische Vielfältigkeit virtuos zum Tragen bringt. Schneider-Waterberg beschreibt es so: «Raitis Grigalis ist nicht nur ein herausragender Komponist, begnadeter Sänger, Alte-Musik-Fachmann und Jazz-und-Pop-Zauberer am Klavier, sondern er war auch sein Leben lang Leiter von Laienchören und weiss somit genau, was singbar ist und wie ein Chor funktioniert.»

Die Librettistin Jacqueline Keune betont, was ihr beim Erzählen der Weihnachtsgeschichte wichtig war: «Auch wenn ich um eine stimmige Sprache für ein heutiges Weihnachtsoratorium recht gerungen habe – das Wichtigste war und ist mir seine Theologie. Das Bild eines Gottes, der sich nicht das Gedankengebäude eines Gelehrten aussucht, sich zu offenbaren, sondern den Leib einer jungen, einer armen Frau.» Wohl deshalb erzählt sie die Geschichte von Weihnachten aus der Sicht von Chawa, einer Frau, welche die Tiefen des Lebens kennt.

Komponist Raïtis Grigalis war sich seinerseits bewusst, wie hoch die Latte liegt, wenn man ein Weihnachtsoratorium schreibt: «Es ist keine allzu leichte Aufgabe für einen Komponisten heutzutage, die Weihnachtsgeschichte neu zu vertonen, nach all dem, was in der Musikgeschichte von Legenden schon komponiert wurde; man denke allein an Schütz, Bach, Berlioz oder Saint-Saëns.» Und trotzdem, meint Grigalis weiter, spiegle die wunderschöne Poesie von Jacqueline Keune den altbekannten Stoff aus einem etwas anderen Blickwinkel, auch weil die Zeit heute anders sei. Davon ausgehend habe er eine dem Text auf den Leib zugeschnittene musikalische Sprache gesucht, die die Geschichte hautnah spiegeln möge.

«Geschenk des Himmels»

Um darüber nachzudenken, wie eine zeitgenössische chormusikalische Umsetzung auszusehen hätte, haben sich alle Beteiligten viele Male getroffen. In diesem Fall nicht nur Texterin und Komponist, sondern ebenso das Theologen-Ehepaar, das die Gemeinde leitet, der Organist, der Chorleiter und Kirchgemeindepräsident Ruedi Baltisberger. Letzterer ist vom Resultat schlicht begeistert und nennt es glatt ein «Geschenk des Himmels».

Über geborgtem Land – ein Weihnachtsoratorium für Heute

