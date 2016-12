Ausserdem soll er einem Paar mehrere tausend britische Pfund für eine künstliche Befruchtung geschenkt haben. Der Ehemann wollte das Geld demnach in einer TV-Show erspielen, kehrte aber mit einer nicht ausreichenden Summe zurück. Michael habe nach der Show den Sender angerufen und die Restsumme gespendet, hiess es.

Vor seinem Haus im Norden Londons türmten sich unterdessen die Kerzen, Blumen und Botschaften seiner Fans. "George - mein Held", stand auf einem der vielen Zettel. Der Popsänger ("Last Christmas") war am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren in seinem Anwesen in Goring-on-Thames westlich der britischen Hauptstadt gestorben.