Es beinhaltet Kollaborationen mit unter anderen mit Grace Jones, Mavis Staples, De La Soul, Danny Brown und Zebra Katz, kündigte die Plattenfirma Parlophone an.

Parallel zur Ankündigung wurde ein sechsminütiger Animationsfilm von Hewlett veröffentlicht, in dem Auszüge neuer Songs zu hören sind. Bereits am heutigen Freitag soll die Combo um Frontmann 2D, Bassist Murdoc Niccals, Gitarrist Noodle und Drummer Russel Hobbs das Album live bei einem Geheimkonzert in London vorstellen. Ein weiteres Konzert ist beim bereits ausverkauften Demon Dayz Festival im britischen Margate am 10. Juni angesetzt; weitere Termine sollen folgen.

Gorillaz, ein Gemeinschaftsprojekt von Blur-Frontmann Damon Albarn und dem Comic-Zeichner Jamie Hewlett, feierte 2001 mit dem Album "Gorillaz" und dem Ohrwurm "Clint Eastwood" seinen Durchbruch; es folgten drei weitere Alben. Die seltenen Live-Konzerte, bei denen die animierten Cartoon-Charaktere als Hologramme auf die Bühne projiziert wurden, sind stets ein umjubeltes Ereignis.

http://gorill.az/saturnzbarzSH