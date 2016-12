Am Mittwoch habe er "einen langen und erbitterten Kampf gegen den Krebs" verloren, teilte sein Manager Stewart Young auf der Homepage www.greglake.com mit. Erst im Frühjahr war Lakes Kollege, Keyboard-Legende Keith Emerson, gestorben.

Gregory Stuart "Greg" Lake wurde am 10. November 1947 im britischen Poole geboren. Er spielte zunächst in der Band The Gods, aus der später Uriah Heep hervorging. Lange vorher gründete Lake die Band King Crimson. 1970 verliess er auch diese und bildete zusammen mit Keith Emerson und Carl Palmer Emerson, Lake and Palmer (ELP), die eine der einflussreichsten Rockformationen der 70er wurde.