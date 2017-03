Helvetischer Beethoven hüpft

Ob Chefdirigent David Zinman Geld oder Geist im Kopf hatte, als er sich daranmachte, den «Zürcher Beethoven» zu erarbeiten? Jedenfalls stützte er sich dabei auf die Erkenntnisse historisch-authentischer Interpretation, jedoch ohne Dogmen. Es war die Geburtsstunde eines Beethoven, wie man ihn noch nie gehört hatte: schlank, sportiv und schnell. Der Koloss wurde in Zürich beinahe zum Knaben. Die Verjüngung lag auch an den originalen (und umstritten schnellen!) Metronom-Werten. Die Kritik jubelte, was wiederum weiteres Beethovenfieber entfachte. Der Götterfunken stob nun gesamtschweizerisch: In Basel machte sich das Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini ebenfalls an sämtliche Sinfonien – hier sogar ganz und gar historisch authentisch und konsequent kammermusikalisch.

Und die Schweizer Frischluft schien Ludwig zu bekommen. Im basisdemokratischen Land, in dem Bauern so viel galten wie Könige, durfte sogar er von seinem Marmorsockel steigen, mehr noch: hüpfen. Vielleicht, weil er keine vorbelastete politische Geschichte hatte und zudem die prägende Tradition mit übermächtigen Dirigenten à la Furtwängler oder Toscanini fehlte. Jedenfalls ging man hierzulande mit dem Hünen der hehren Sinfonik unverkrampfter, kritischer und auch mal kumpelhafter um. Fast wie einst seine Zeitgenossen, meint Christian Weidmann: «Sie sahen in Beethoven ihresgleichen. Man begegnete ihm im Wirtshaus, hörte ihn am Klavier oder sah ihn seine neuste Symphonie dirigieren.»

Für den Intendanten wäre unsere heutige Zeit leerer ohne beispielsweise das berühmte «ta-ta-ta-taa» der Schicksalssinfonie. Kein Wunder, dass auch «sein» Orchester, Argovia Philharmonic, seit der aktuellen Saison Ludwigs «alle Neune» in Angriff nimmt. Dabei will der Intendant die einstige Nähe nicht vergessen. Nähe wiederum steht am Künstlerhaus Boswil von vornherein ausser Frage: Hier und in Muri kann man dieses Wochenende in die Welt sämtlicher Klaviertrios von Beethoven eintauchen. Denn: «Wie in den Sinfonien hat Beethoven auch im Bereich der Klaviermusik, des Streichquartetts und eben des Klaviertrios neue Massstäbe gesetzt», weiss der künstlerische Leiter Michael Schneider. Und wenn auch noch Oliver Schnyder mit dem Luzerner Sinfonieorchester sämtliche Klavierkonzerte spielt, scheint das beinahe zum helvetischen Alltag zu gehören. Neuerdings sind die Schweizer ein einig Volk von Beethoven-Brüdern. Eine Wahlverwandtschaft, die durchaus in einem gemeinsamen Wesenszug der Schweizer mit Beethoven wurzelt, weiss Christian Weidmann: «Beethovens kompositorischen Einfälle waren nicht Genie-Streiche wie bei Mozart, sondern oft ein Willensakt – wie auch die Schweiz eine Willensnation ist.»