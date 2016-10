Gautschi dazu: «Das zeigt leider seinen wahren Charakter. Über die Personen, die ihn wirklich zum Star machten, verliert Bobo kein Wort. Das ist etwa so, als würde Ex-Miss Christa Rigozzi in ihrem aktuellen Buch ihren Missen-Titel leugnen!» Zudem verdrehe Bobo komplett die Tatsachen: So wie er beispielsweise die Situation an der Musikmesse in Cannes im Buch schildere, glaube man als Leser, er habe die weltweiten Plattenverträge selber ausgehandelt und unterzeichnet.

«Bobo sass nur auf dem Sofa und liess uns arbeiten»

«Das ist schlichtweg gelogen», sagt Gautschi zur «Schweiz am Sonntag». «Als Inhaber der Plattenfirma hab ich das gemacht. Jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiss, dass dies so funktioniert.» Zudem stimmen gemäss Gutze Gautschi, der auch für sämtliche Geld-Abrechnungen verantwortlich war, die von Bobo gemachten Angaben der Tonträgerverkäufe nicht: «Die waren alle viel höher!»