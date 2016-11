Grossartige Gitarren

Nun also zurück zum Geschäft. Sogar noch schneller als die Eröffnung des Albums ist sein gelungener Schlusspunkt «Spit Out The Bone». Dazwischen drosseln Metallica immer wieder das Tempo – teilweise mit gelungenem Resultat. Mit den zähflüssigen Riffs von «Am I Savage?» und «Dream No More» flirten Metallica zum ersten Mal mit Doom Metal. Und «Halo On Fire» ist eine anständige Ballade, auch wenn sie nicht acht Minuten lang sein müsste. Überhaupt hätte es dem Album gutgetan, da und dort etwas zu kürzen.

Das sieht wohl auch Drummer Lars Ulrich so – zumindest, wenn man einer Aussage von Sänger und Gitarrist James Hetfield folgt, wonach er die Songs stets länger wolle als Ulrich. Eigentlich nicht überraschend: In den zügigen, simpler gestrickten Nummern treten Ulrichs spielerische Defizite weniger zutage. Zwar drängt sich sein Schlagzeug hier im Mix nicht mehr so penetrant in den Vordergrund wie auf «St. Anger» (2003), bekannt für seine grotesk laute Snaredrum. Doch Ulrichs Spiel ist verkrampft und eintönig. Seine simplen Backbeats klingen neben dem agilen Gitarrenspiel von Hetfield und Kirk Hammett, als würde der Schlagzeuger in einem anderen Raum spielen.

Sowieso sind die Gitarren das Beste an diesem Album, besonders diejenigen von Hammett. Seine Solos wirken locker, verspielt und manchmal überraschend bluesig. Und es gibt jede Menge davon: 12 Soli auf 12 Songs. Das sind zwölf mehr als noch auf «St. Anger». Die Solos sind die Momente, in denen die Band kurz aufzuatmen scheint, um ihrem überkomprimierten Sound etwas Spielraum abzugewinnen. Man hört: Da lockert sich was.

Neue Perspektive fehlt

Doch wenn «Hardwired . . . To Self-Destruct» einen Weg aus der Midlife-Crisis anzeigt, fragt sich, was nachher kommt. Ein würdiges Alterswerk? Was Metallica fehlt, ist eine neue Perspektive. Zur Krise der Band gehört ja auch die ständige, obsessive Beschäftigung mit sich selbst. Hetfield singt irgendwas von der Menschheit und ihrer Abhängigkeit von der Technik. Doch wenn man ihn nach der Bedeutung des Titelthemas fragt, wird doch klar, was zumindest mitgemeint ist: Metallica ist die selbstzerstörerische Schicksalsgemeinschaft – Psychosekte und Selbsthilfegruppe in einem.

Metallica ist längst viel weiter als in der Mitte der Bandgeschichte. Das sieht auch die Band so und Hetfield denkt auf dem Album darüber nach. Gleich zwei Songs handeln von toten Musikern: «Murder One» ist eine aus Textzitaten bestehende Hommage an den vor einem Jahr verstorbenen Motörhead-Bassisten Lemmy Kilmister. In «Moth Into Flame» geht es um Amy Winehouse und wie sie an ihrer Rolle als Star zerbrach. Doch so schlimm steht es um Metallica dann doch nicht. Für Lemmys Tod sind sie zu jung, für Winehouses Tod zu nüchtern. Und irgendwie sind sie auch über die Sache mit der Bekanntheit längst hinweg.