Mit den eleganten und rhythmischen Linien bietet das Plakat verschiedene Ansichten. "Sechs Instrumente verbergen sich feingliedrig in den weissen Flächen", hielt das Festival am Donnerstag fest.

Die Instrumente stehen dabei im Zusammenspiel mit den Silhouetten der Tänzerinnen. "Ich habe es immer gemocht, Sachen in meinen Zeichnungen zu verstecken", wird die Illustratorin Malika Favre in der Medienmitteilung zitiert.

Die französische Künstlerin lebt in London und entwarf unter anderem Cover für den Verlag Penguin Books sowie die Magazine "Vogue" und "The New Yorker". Das Programm des 51. Montreux Jazz Festival (30. Juni bis 15. Juli) wird am 30. März bekannt gegeben.