Restverwertung?

Aber sonst: In «Cold Flame» lassen die Disco-Urgesteine Giorgio Moroder und Donna Summer grüssen. Durchgehangen! In anderen Songs säuseln dem Hörer diese blutleeren Lolita-Stimmen ins Ohr. Nervig! Ein bisschen Kraftwerk-Anleihen in «Electrified». Ausgelutscht! Das war schon vor dreissig Jahren nicht mehr futuristisch oder avantgardistisch. Dazu ist «Dialectic Kids», der Song mit Heidi Happy von 2010, nochmals auf dem Album. Keine Ahnung, weshalb. Noch belangloser ist «Give you the World». Dann franst die Scheibe erst recht aus. Oh No! Das alles haben Yello vor Jahren schon viel, viel besser gemacht. «Magma», wieder mit Till Brönner an der Trompete, lässt noch einmal aufhorchen, hält dann aber doch nicht, was es verspricht, und bleibt im sphärischen Niemandsland hängen. Lost in Space.

Wie üblich bei Yello wird uns das alles in bestem Klang serviert. «Toy» ist herausragend produziert – Ehrensache. Doch die Sammlung klingt wie eine Restverwertung. Tracks, Beats, Sounds und Samples aus der Spielkiste von Boris Blank, die es im Laufe der langen Karriere von Yello nicht auf ein Album geschafft haben. Was soll das also das Ganze?