Nun geht es uns, wie es dem Meister erging, als er davon hörte, dass Marianne starb. Marianne Ihlen, aufgewachsen auf dem Land bei Oslo. Marianne war verheiratet, hatte einen Sohn und genoss ihre Schönheit und Jugend bei sehr viel Zeit unter der griechischen Sonne auf Hydra. Wo auch Leonard Cohen war. Der Rest waren Lieder auf Vinyl: «Bird on the Wire», «Hey, that’s no Way to say Goodbye» und «So long, Marianne».

Jahrzehnte später teilte jemand aus Mariannes Freundeskreis dem kanadischen Dichter und Sänger mit, seine frühe Muse liege im Sterben; es handle sich nur noch um Tage. Cohen schrieb sofort zurück: «Ich glaube, ich werde dir bald folgen.» Und am Schluss: «Goodbye alte Freundin. Endlose Liebe. Wir sehen uns am Ende der Strasse.» In Cohens letztem Album, «You want it darker», klingt bei einem der Lieder— nach einem ganzen Leben, nach diesem Windhauch — noch einmal die ferne Bouzouki von Hydra mit.