Doch kurz vor ihrem Tod - nur wenige Monate vor Cohens Tod, der in der Nacht zum Freitag bekannt wurde - hatte das einstige Paar noch einmal Kontakt, wie der "New Yorker" jüngst berichtete. Marianne Ihlen hatte Krebs und lag im Sterben, da schrieb Cohen ihr im Juli folgenden Brief:

"Also, Marianne, es ist an der Zeit, dass wir beide wirklich so alt geworden sind, dass unsere Körper auseinander fallen, und ich denke, ich werde dir bald nachfolgen. Wisse, dass ich so nah hinter dir bin, dass wenn du deine Hand ausstreckst, du meine erreichen kannst."

Wenige Tage später starb Marianne. Nach Angaben ihrer Familie hatte sie den Brief noch gelesen.