Annäherung auf Eis

Bei den Steppin Stompers war von Anfang an vieles etwas anders. So lässt Bandleader und «Sprachrohr» Hansi Rudin (64) an Konzerten immer wieder gerne die Anekdote vom Band-Start einfliessen: Dieser sei dem harten Winter 1963 zu verdanken. Er und der ein Jahr ältere Andy Spinnler, beide Liestaler, hätten sich wohl vom Sehen gekannt, aber die Frenke habe sie getrennt. Als diese nun in besagtem Winter zufror, hätten die Kinder aus den Quartieren dies- und jenseits des Ufers zusammen auf dem Bach Eishockey gespielt. So lernte Rudin Spinnler näher kennen, die beiden begannen, zusammen Musik zu machen und spielten schon bald an einem Silvester ihr erstes Konzert für die Eltern, Rudin Klarinette, Spinnler Banjo.

Bald gesellten sich auch der Schlagzeuger und kürzlich verstorbene Werner Thommen sowie der Gitarrist Martin Zehntner dazu. Aus den anfänglichen Thunderbirds wurden die Steppin Stones und schliesslich die Steppin Stompers. Und aus dem Silvesterkonzert für die Eltern wurden zusehends grössere Auftritte an Schulen, im damaligen Liestaler Kino Uhu, in anderen regionalen Sälen und bald auch in Augusta Raurica. Musikalisches Vorbild seien die Piccadilly Six sowie Chris Barber gewesen, erzählt Rudin.

Ein Schub bezüglich Bekanntheitsgrad erfolgte dann 1969, als die Stompers zusammen mit Luigi Taveri in diversen Einkaufszentren auftraten. Rudin: «Wir spielten, er verteilte Autogramme. Weil er der aktuelle Motorrad-Weltmeister in der 125-Kubikzentimeter-Klasse war, war danach in der Presse die Rede von den weltmeisterlichen Steppin Stompers.» Den endgültigen Durchbruch habe dann 1979 die erste Langspielplatte mit dem Hit «Tschu-Tschu-Train» als Hommage ans Waldenburgerli gebracht. Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgsrezepts der Band ist deren Konstanz. So ist von den heutigen Mitgliedern nebst den beiden Gründern Hansi Rudin und Andy Spinnler Trompeter André Hägler seit 45 Jahren, Bassist Christian Grieder seit 40, Posaunist Louis Bürgi seit 34, dessen Sohn Urs Bürgi am Schlagzeug seit 11 und Gitarrist René Hemmig seit 15 Jahren dabei.

Zusammengeschweisst haben die Steppin Stompers ihre Auftritte an der Costa Brava: Seit 24 Jahren fährt die Band im Juni zusammen mit hundert Fans mit Bussen und mittlerweile auch mit dem Flugzeug für eine Woche nach Spanien und lässt es sich in einer Hotelanlage in Giverola mit Baden, Tennis spielen und natürlich Konzertauftritten gut gehen. Für Rudin zählen diese Spanienreisen mit zu den Highlights.

Alter schützt vor «Lämpen»

Der «absolute Höhepunkt» der Band-Geschichte sei jedoch das viermal in Liestal durchgeführte Open Air «Jazz in der Altstadt» mit Vorbild Chris Barber und jeweils über 2000 Zuschauern gewesen. Zu den schönen Momenten gehören für Rudin auch die Auftritte auf den Kreuzfahrtreisen, die die Stompers seit 12 Jahren durchführen. Da es auf den Schiffen nur Schweizer an Bord habe, seien die Stompers inzwischen landesweit bekannt. Ebenfalls unter den positiven Erfahrungen verbucht Rudin das Engagement von Gastmusikern wie Hene Wirz, Chicago Dave oder aktuell dem «Weltklasse-Geiger» Adam Taubitz.