Sting ist seit vier Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft. Mit seiner Band The Police und als Solokünstler verkaufte er 100 Millionen Alben.

Über sein neuestes Album sagt er: ""57th & 9th" ist rockiger, als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe". Benannt ist das Album nach einer Strassenkreuzung in New York, die er auf dem Weg ins Studio überqueren muss.