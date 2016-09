Die E-Books wurden gleichzeitig in acht Sprachen veröffentlicht, darunter auch in Deutsch. Rowling gibt in "Hogwarts. Ein unvollständiger und unzuverlässiger Leitfaden", "Kurzgeschichten aus Hogwarts: Heldentum, Härtefälle und hanebüchene Hobbys" und "Kurzgeschichten aus Hogwarts: Macht, Politik und nervtötende Poltergeister" Einblicke in Geheimnisse des Harry-Potter-Kosmos und teilt persönliche Erinnerungen an die Entstehungsgeschichte von Figuren und Orten.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Bühnenstück "Harry Potter and the Cursed Child" in London Premiere gefeiert. Das englischsprachige Skriptbuch, der achte Teil der immens erfolgreichen Harry-Potter-Reihe, landete danach zeitweise an der Spitze der Bestseller-Listen. Im November kommt die Harry-Potter-Randgeschichte "Fantastic Beasts And Where To Find Them" mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle in die Deutschschweizer Kinos.