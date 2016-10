Über Twitter teilte die Metropolitan Opera am Abend mit, "die heutige Vorstellung von Guillaume Tell ist wegen der Störung durch einen Zuschauer abgesagt". Der Vorfall ereignete sich in der zweiten Pause einer Matineevorstellung von Rossinis Oper "Guillaume Tell".

Das Stück steht laut "New York Times" in dieser Saison zum ersten Mal seit über 80 Jahren wieder auf dem Programm des renommierten Opernhauses.