Der Nachbau des Leuchtturms, der früher an der Rheinmündung stand, soll in der Nähe der Rheinquelle ein Symbol für Zukunftsprojekte sein. Jährlich sollen markante Persönlichkeiten aus dem ganzen Einzugsgebiet des Rheins zu Ehrenwärtern ernannt werden. Ted Scapa ist gebürtiger Amsterdamer und lebt seit 1962 in Bern.

Scapa hatte an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Den Haag studiert. Danach beschäftigte er sich mit Zeichnungen, Malerei und Fotografie. Er leitete den Benteli-Verlag und wurde mit seiner Kindersendung "Das Spielhaus" des Schweizer Fernsehens bekannt.

Scapas feierliche Einsetzung als Wärter auf dem weltweit höchstgelegenen Leuchtturm erfolgt am 30. Juli, wie die Stiftung Leuchtturm Rheinquelle am Mittwoch mitteilte. Bei dem Festakt wird auch ein Fresco enthüllt, das der Künstler zuvor im Turminneren kreiert hat. Im Rahmenprogramm gibt es einen Malworkshop, einen Malwettbewerb und einen Markt.