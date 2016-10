Aarauer Erinnerungen

Robert Hunger-Bühler wurde in Aarau gründlich sozialisiert. Er spielte Fussball beim FC Aarau und brachte es bis in die Aargauer Auswahl; er war Pfadfinder in der katholischen Abteilung St. Georg und talentierter Leichtathlet.

Die grosse Familie Hungerbühler lebte am Rande von Aarau. Stundenlang sei er durch den nahen Wald von Roggenhausen gestreift; im Wald habe er sich frei und befreit von der einengenden Schule gefühlt.

Unverhofft trat die Schauspielerei in sein Leben. «In der Bezirksschule mussten wir einen Vortrag halten. Das tat ich – und eher unbewusst habe ich meinen Text dann ziemlich auswendig rezitiert. Lehrer Stirnemann hörte sich das aufmerksam an und sagt dann lakonisch: ‹Röbeli, dafür gib es einen Beruf›.»

Hunger-Bühler absolvierte tapfer das Lehrerseminar. In der Freizeit aber nahm er Schauspielunterricht oder sass im Theater. So war das auch an einem Herbstabend im Jahre 1972. In der Innerstadtbühne spielte die «Claque» aus Baden «Die Eisenwichser» von Heinrich Henkel mit Hansrudolf Twerenbold und Albert Freuler. Tief beeindruckt vom Spiel der beiden, folgt Hunger-Bühler nach der Vorstellung Albert Freuler, als dieser den Theaterkeller verlässt. «Ich musste sehen, wie die Verwandlung passiert. Wie der Schauspieler aus der Rolle steigt und wieder ein gewöhnlicher Mensch wird.» Bis zum Bahnhof sei er Freuler gefolgt, aber den Moment der Verwandlung habe er wohl verpasst.

Am Seminar inszeniert er den Einakter «Die Hochzeit» von Anton Tschechow; da weiss er längst, dass er nicht ins Schulzimmer will, sondern auf die Bühne muss. Nach der Rekrutenschule als Radfahrer verlässt er die Kleinstadt. «Aarau hatte damals einen bürgerlichen Drang, der mir auf die Nerven ging.»

Wie erlebt er Aarau heute? Hunger-Bühler weist auf die verkehrsberuhigte Metzgergasse, wo ein Bus durchfährt. «In Aarau ist alles so gemächlich. Sehen Sie: Die einzige rasche Bewegung, die es hier gibt, entsteht, wenn sich die Menschen vor dem Bus in Sicherheit bringen.»

Burger und Hunger-Bühler

Der Schriftsteller Hermann Burger und der elf Jahre jüngere Seminarist Robert Hunger-Bühler haben Anfang der 70er-Jahre gleichzeitig in Aarau gelebt. «Ich habe damals Burger nicht als Schriftsteller wahrgenommen, sondern als Figur im Stadtleben», erzählt Hunger-Bühler. «Einmal sah ich ihn an der Migrol-Tankstelle in der Igelweid. Er liess dort, mitten in der Stadt, seinen Ferrari auftanken. Burger, mit langem rotem Schal und schwarzem Schlapphut, lehnte an der Kühlerhaube und hielt Hof, redete mit den Leuten, mit sicherem Blick für die jungen schönen Aarauer Mädchen. Er kam mir vor wie ein aus der Zeit gefallener schwarzer Engel.»

Man habe sich allerlei über Burger erzählt, auch, dass er heimlich an einem Roman schreibe.

Burger hat damals tatsächlich an seinem ersten Roman geschrieben. «Lokalbericht» heisst das Werk, das in den Jahren um 1970 entstand. Es handelt von einem Lokaljournalisten, der genau das tut, was man sich von Burger erzählte: Er schrieb heimlich einen Roman, der in einer Kleinstadt spielt, die unschwer als Aarau zu erkennen ist. Burger hat damals den Roman nicht veröffentlicht. Man müsse den Text ein oder zwei Jahre liegen lassen, habe er gesagt. Nun sind halt daraus 45 Jahre geworden; das Manuskript war verschollen und wurde erst kürzlich in Burgers Nachlass wieder entdeckt. Die Rückkehr des «Lokalberichts» nach Aarau sei «eine hochraffinierte Geste, an welcher der Zauberer Burger wohl seine helle Freude hätte», sagt Hunger-Bühler. Der Text sei ein Geschenk, sei ein hochexplosiver Stein, der im Burger-Mosaik noch gefehlt habe. «So avantgardistisch hat Burger nie mehr geschrieben.» Doch trotz aller Kritik sei der Roman auch eine Art Liebeserklärung an Aarau.