Alfred Hitchcock erklärte einst den nicht ganz unwichtigen Unterschied zwischen Spannung und Überraschung anhand eines anschaulichen Vergleichs: Das Kinopublikum sieht zwei Menschen, die sich an einem Tisch unterhalten; dann explodiert plötzlich eine Bombe. Im zweiten Szenario sieht das Publikum zunächst, wie jemand die Bombe unter dem Tisch versteckt — und wie der Zeitzünder dann während des Gesprächs herunterzählt. «Im ersten Fall haben wir dem Publikum 15 Sekunden Überraschung geschenkt, im zweiten Fall 15 Minuten Spannung», resümierte der legendäre Filmemacher mit dem Übernamen «Master of Suspense».

Mit «The Girl on the Train» (nach dem Bestseller von Paula Hawkins) kommt nun einer jener unzähligen Thriller ins Kino, die augenscheinlich Hitchcocks Erbe antreten wollen. Alleine die Eröffnungssequenz ist eine deutliche Hommage an Hitchcocks Meisterwerk «Das Fenster zum Hof» (1954). Wie damals James Stewart mit einem Blick durchs Wohnzimmerfenster wird nun Emily Blunt mit einem Blick aus dem Zug zur Voyeurin, zur versehentlichen Zeugin eines Verbrechens.

Die von Emily Blunt gespielte Rachel beobachtet eine junge Frau namens Megan (eine klassische Hitchcock-Blondine), die auf ihrer Terrasse unweit der Gleise ihren Ehemann betrügt – und kurz darauf spurlos verschwunden ist. Die zuständige Detektivin vermutet ein Gewaltverbrechen, und bald zählt neben Megans Ehemann und ihrer Affäre auch Rachel – eine geschiedene Alkoholikerin mit Hang zu Gedächtnislücken – zum Kreis der Verdächtigten.

Weibliche Autorschaft

Die Suche nach dem mutmasslichen Mörder mutiert zum psychologischen Kammerspiel. Wie bereits die 2013 erschienene Romanvorlage entpuppt sich auch die mehrheitlich treue Kinoumsetzung von «The Girl on the Train» als feministisches Furioso.

Hier hat der neue Film dem Altmeister Hitchcock etwas voraus: Die Protagonistinnen sind keine Objekte, sondern Subjekte mit einer eigenen Innensicht. Die dezidiert weibliche Handschrift der Romanautorin Paula Hawkins und der Drehbuchautorin Erin Cressida Wilson ist unverkennbar. Es geht ihnen um systematische Gewalt gegen Frauen, um den Würgegriff des Patriarchats – und um die Überwindung der Opferrolle. Themen, die in Hollywood gewöhnlich zu kurz kommen.

Stark ist auch Hauptdarstellerin Emily Blunt: Die 33-jährige Britin findet in der Rolle der alkoholkranken Frau, die nicht einmal sich selbst trauen kann, stets die Balance zwischen selbstzerstörerischem Impuls und nüchterner Entschlossenheit.

Doch ausgerechnet was die Essenz eines Thrillers betrifft, hat dieser Film gegenüber Hitchcock deutlich das Nachsehen: Spannung wird hier praktisch keine aufgebaut. Stattdessen setzt der Film auf billige Überraschungen zum Schluss, die sich schon weit im Voraus zu erkennen geben.

Wie die meisten von Hitchcocks Nachahmern hat auch «The Girl on the Train» die wichtigste Lektion des «Master of Suspense» vergessen: Spannung ist keine Sache von schnellen Sekunden, sondern von geduldigen Minuten.