Die Weihnachtszeit rückt näher, und auf dem Wunschzettel einiger Kinder werden in diesem Jahr smarte Spielzeuge stehen – und vielleicht auch auf dem Gabentisch liegen: Smarte Teddybären, die auf Fragen und Bewegungen der Kinder antworten. Raupenfahrzeuge, die sich per Smartphone durch die Wohnung steuern lassen. Oder Barbiepuppen, die sich über das Internet updaten und auf Knopfdruck Geschichten erzählen.

Der Smart Toy Bear des US-Spielzeugfabrikanten Fisher Price wird vom Hersteller als ein «interaktiver Lernfreund» gepriesen, «der redet, zuhört und sich erinnert, was Ihr Kind gesagt hat und sogar antwortet, wenn man mit ihm spricht». In dem 100 Dollar teuren Teddy-Bär steckt mehr High-Tech als in manchem Handy. Der smarte Bär ist mit einer Stimmerkennungssoftware ausgestattet, welche die Worte des Kindes memorisiert, sowie mit einer Bilderkennung, die das Kind automatisch erkennt. Beschleunigungssensoren, die auch in Handys verbaut sind, sorgen dafür, dass der Teddy reagiert, wenn man ihn anstupst. Zudem kennt der Bär die genaue Tages- und Uhrzeit und aktualisiert sich automatisch über WLAN.

Der Ersatz-Freund

«Je mehr Ihr Kind mit dem Smart Toy spielt, desto mehr wird sich dieser erstaunliche pelzige Freund anpassen, um personalisierte Abenteuer zu kreieren, die es lieben wird», verspricht der Hersteller. Und redet weiter von dem «Beginn einer wahren Freundschaft, eine, die Ihrem Kind hilft, sozial und emotional aufzuwachsen.» Smart Toys gelten als moderne Lernspielzeuge, die das Storytelling simulieren und die Entwicklung des Kinds voranbringen. In einer Welt virtueller Assistenten müssten Kinder frühzeitig an die Technik herangeführt werden, heisst es.

Doch nicht jeder ist davon begeistert. Die Sorge ist, dass diese smarten Geräte die Kinder abhören und auslesbar machen.

Kontroverse um Mattel

Die intelligente Puppe «Hello Barbie» des US-amerikanischen Spielzeugherstellers Mattel war im vergangenen Jahr Gegenstand kontroverser Diskussionen. In die Barbiepuppe ist am Nacken ein Mikrofon integriert. Jedes Wort, das das Mikrofon aufgreift, wird über WLAN an eine Serverfarm von Mattel weitergeleitet und dort von Spracherkennungsalgorithmen ausgewertet. Daraufhin antwortet die Puppe mit einem aus rund 8000 Dialogsätzen. Der Spion kommt im Gewand des Spielzeugs daher – und steht mitten im Kinderzimmer. Die Gespräche werden bis zu zwei Jahre gespeichert. Die Befürchtung ist, dass diese Daten weitergegeben und zu Werbezwecken missbraucht werden.