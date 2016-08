Wiederum gibt es die Smartwatch von Samsung in zwei verschiednen Versionen. Da wäre zum einen die Classic Edition, die sich eher an Anzugträger richtet, und zum anderen die Frontier Edition, die Outdoor-Freaks ansprechen soll. Letztere ist etwas robuster und fällt mit ein paar Gramm mehr ins Gewicht, was den Effekt hat, dass sich die Uhr am Handgelenk hochwertiger anfühlt.

Unabhängig vom Smartphone

Beide Versionen verfügen über ein GPS-Modul, die Frontier Edition zusätzlich über einen Höhenmesser und die Möglichkeit, sich via eSim ins mobile Internet einzuwählen. Letzteres macht die Uhr, anders als etwa die Apple Watch, unabhängig vom Smartphone. Man kann das Handy also auch mal zu Hause lassen und für alles – auch fürs Telefonieren – die Uhr nutzen. Allerdings wird das vorerst nur in den USA und in Südkorea möglich sein.

Bedienen lässt sich die Uhr über den Touchscreen des runden Displays und den Drehring, der sogenannten Lunette. Diese Variante der Steuerung hat schon bei der Gear S2 mehr überzeugt als die etwas fummelige Navigation über die digitale Krone der Apple Watch. In der Schweiz wird es die Gear S3 Ende Oktober zum Preis von 450 Fr. zu kaufen geben.