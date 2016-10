Ohne sie sind Pendeln, Reisen und Ausflüge in der Schweiz kaum mehr vorstellbar: Mit der App der SBB suchen wir tagtäglich nach Zugverbindungen und lösen Billette. Nun haben die Bundesbahnen ihren früheren, etwas angestaubten Smartphone-Auftritt generalüberholt und bieten den Reisenden eine intuitivere und damit benutzerfreundlichere Applikation.

Am Dienstag erscheint die App in einem rundum aufgefrischten Erscheinungsbild. Ausserdem schliessen die SBB wieder zum aktuellen Stand der Technik auf, beispielsweise mit der oftmals anzutreffenden Wischgeste.

Das Beste: Der SwissPass kann ab sofort für das Halbtax in der App hinterlegt werden. Damit gehört das Hervorkramen der Karte aus dem Portemonnaie für Halbtax-Kunden endlich der Vergangenheit an. Doch zum aktuellen Zeitpunkt fehlt die Unterstützung des GA noch. Zu hoffen ist, dass die SBB diese in einer nächsten Version nachreichen und der SwissPass beim Reisen mit der Bahn in jedem Fall zu Hause bleiben kann.