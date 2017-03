Über seinen Research-Blog hat Google eine revolutionäre und kostenlose Open-Source-Software angekündigt, die allen Internet-Nutzern das Leben erleichtert, wie das Portal "Mashable" berichtet. Und zwar einen JPEG Encoder, der hochauflösende Digitalbilder in extrem kleine Dateien verpacken kann. Der Schweizerdeutsche Name "Guetzli" (für Cookie oder Gebäck) ist ein deutlicher Hinweis auf das Schweizer Forschungszentrum von Google in Zürich.

Dank Guetzli sollen Webseiten (mit vielen und/oder grossen Bildern) schneller laden und Smartphone-User müssen sich weniger Sorgen um ihr teures Datenvolumen machen. Der neue "psychovisuelle Ansatz" soll laut Google auch die Erforschung neuer Bild- und Videokompressions-Methoden inspirieren.

Google teilt mit: "It is our hope that webmasters and graphic designers will find Guetzli useful and apply it to their photographic content, making users’ experience smoother on image-heavy websites in addition to reducing load times and bandwidth costs for mobile users. Last, we hope that the new explicitly psychovisual approach in Guetzli will inspire further image and video compression research."