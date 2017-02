Bekanntheit erlangte Jeff Jarvis vor allem mit seinem Buch «What Would Google Do?». Darin vertritt Jarvis die These, die Art und Weise, wie Google handle, sei zukunftsweisend für andere Unternehmen. Der 62-Jährige ist Mitbegründer des Magazins «Entertainment Weekly», lehrt an der Graduate School of Journalism an der City University of New York «unternehmerischen Journalismus» und schreibt regelmässig Beiträge für das «People Magazine», den «San Francisco Examiner», «The Guardian» und die «Chicago Tribune». Zudem betreibt er den Blog «BuzzMachine».