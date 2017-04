Das Geschenk kam bei den Menschen nicht gut an. In Indien protestierten 750'000 Menschen per Mail gegen die Pläne von Mark Zuckerberg. Netzaktivisten sehen die Initiative als Verstoss gegen die Netzneutralität, also den Grundsatz, dass alle Daten gleich behandelt werden müssen. «Internet.org ist nicht neutral, nicht sicher und nicht das Internet», kritisierte die Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation auf ihrer Website.

Die indische Internet-Regulierungsbehörde TRAI ordnete den Provider Reliance Communications im Dezember 2015 schliesslich an, den Dienst einzustellen. Doch damit ging die Debatte erst los.

Der Wagniskapitalgeber Marc Andreessen, der im Aufsichtsrat von Facebook sitzt, schrieb auf Twitter: «Anti-Kolonialismus ist schon seit Jahrzehnten wirtschaftlich katastrophal für die Menschen in Indien. Warum jetzt aufhören?» Die Aussage löste im Netz einen Sturm der Entrüstung aus. Facebook führe sich auf wie ein Kolonialherr, von «Rassismus» und «Imperialismus» war die Rede.

Andreessen löschte daraufhin den Tweet und entschuldigte sich. Facebook-Chef Mark Zuckerberg sah sich zu einer Intervention genötigt und versuchte die Wogen zu glätten. «Ich fand die Kommentare zutiefst beunruhigend, sie spiegeln nicht die Art und Weise wider, wie Facebook oder ich denken», schrieb er in einem Post auf Facebook.

Gleichwohl: Der Flurschaden war nicht mehr zu bereinigen. Andreessen erweckte mit seinem Statement den Eindruck, dass Kolonialismus hilfreich bei der Entwicklung sein könnte. Der Tweet war eine Replik auf den Entrepreneur Vivek Chachra, der sagte, das Argument «Etwas Internet ist besser als gar keines» klinge wie eine «Rechtfertigung für Internetkolonialismus».

Welches Netz wollen wir?

Es ist ein ambivalentes Modell: Einerseits stellen Internetkonzerne wie Facebook kostenloses Internet zur Verfügung und gewährleisten damit eine Grundversorgung. Andererseits verfolgen sie Geschäftsinteressen und übernehmen staatliche Aufgaben, woraus wiederum Abhängigkeiten entstehen.

Facebook ist nicht gemeinwohl-, sondern profitorientiert – und kann die Versorgung wieder einstellen, wenn sie nicht rentabel ist. Was ist besser? Ein eingeschränkter Internetzugang für alle oder ein neutrales Netz für eine Elite?

Der Wissenschafter Ramesh Srinivasan, der an der UCLA zur Beziehung von Technik und Gesellschaft forscht, argumentiert in seinem neuen Buch «Whose Global Village? Rethinking How Technology Shapes Our World», dass Plattformen wie Twitter oder Facebook in und für die westliche Welt entwickelt wurden.

Die Technologie, so sein postkolonial begründeter Vorwurf, sei letztlich nur ein Vehikel, den Nutzern westliche Werte aufzuoktroyieren und sie zu liberalen Subjekten zu erziehen. In diesem Lichte ist Free Basics keine Bildungsexpansion, sondern reine Kundenakquise, um junge Nutzer frühzeitig Facebook-gerecht zu formatieren – und Markenloyalität aufzubauen. Nach dem Motto: Wer mit Facebook gross wird, nutzt auch später Facebook.

Der Computervisionär Nicholas Negroponte erzählte 2006 bei einem TED-Talk von einem Besuch in einem kambodschanischen Dorf, wo es weder Strom, Wasser noch Telefon, dafür aber einen Breitbandzugang ans Internet gab: «Das erste Wort der Kinder ist Google. Sie kennen nur Skype. Sie haben nie von Telefonie gehört, sie nutzen nur Skype.» Für die Kinder sind Marken konvergent mit Kommunikationsmitteln. Man «spricht» Skype.

Gibt es irgendwann eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Internet? Eine Datenautobahn für diejenigen, die zahlen, und eine Kriechspur für diejenigen, die kein Geld haben? Der Videostreamingdienst Netflix bezahlt bereits eine zusätzliche Gebühr an den Netzanbieter Comcast für priorisierten Zugang zur schnellen Breitband-Verbindung.

Je vernetzter unser Alltag wird, desto grösser wird die Kluft zu denjenigen, die kein oder nur eingeschränktes Internet haben – und desto grösser werden die informationellen Ungleichheiten. Es wird wohl eine der grössten entwicklungspolitischen Herausforderungen sein, das «digitale Prekariat» ans Netz zu nehmen – wenngleich diese Integrationsleistung ohne die Hilfe der Tech-Giganten wohl kaum zu leisten sein dürfte. Mit allen politischen Risiken, die damit einhergehen.