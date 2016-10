Ob die heikle Landung geklappt hat, ist noch unklar. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre wurde der Lander in mehreren Etappen innerhalb von sechs Minuten von 21'000 auf vier Kilometer pro Stunde abgebremst und stürzte die letzten paar Meter in freiem Fall. Die schwachen Radiosignale schienen die geplanten Bremsmanöver zu bestätigen, danach herrschte jedoch Funktstille. Das könnte auch nur an der Ausrichtung des Geräts liegen.

Animation: Schiaparelli landet auf dem Planeten.