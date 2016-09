Mit 827 Tagen in der Schwerelosigkeit belegt der 1961 in der Ukraine geborene Malentschenko in der Weltrangliste den zweiten Platz hinter Gennadi Padalka (878 Tage).

Berühmt wurde Malentschenko 2003, als er per Videoübertragung der Amerikanerin Ekaterina Dmitriyev sein Ja-Wort gab. Während der Ehemann in der Internationalen Raumstation ISS seine Bahnen im Orbit zog, hielt sich die Ehefrau in Houston in Texas auf.