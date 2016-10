Wobei das Wort «Drohne» in der Szene verpönt ist – heissen doch auch die unbemannten Kampfflieger Drohnen. Hier spricht man von «Race Copters» oder aufgrund der vier Propeller auch von «Quadrocopters».

Sie sehen ein bisschen aus wie übergrosse Insekten und klingen auch so. Bloss wenige hundert Gramm schwer sind sie, schaffen aber Spitzengeschwindigkeiten von über 120 Stundenkilometern – und beschleunigen von 0 auf 50 schneller als ein Formel-1-Wagen.

Dank Video-Brille: «Als fliege man selber»

Der Pilot steht am Boden und befindet sich doch irgendwie in der Drohne. Denn auf seiner Videobrille sieht er live, was die Kamera auf seinem Flugobjekt aufzeichnet. First Person View Racing, kurz FPV Racing, also Rennen aus der Ego-Perspektive, nennt man das.

«Es ist, als fliege man selber. Ein riesiger Adrenalinschub. Dennoch begibt man sich nie in Gefahr», sagt Drohnenpilot Sascha Müller. Abstürze enden zwar häufig mit Materialschäden, aber nie mit Verletzungen.