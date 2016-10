An welchem Software-Fehler der Absturz genau liegt, müsse noch geklärt werden. Ein Zwischenbericht der Hersteller werde in etwa einer Woche erwartet, eine Abschlussbewertung in rund zwei Wochen. Mit dem Milliardenprojekt ExoMars suchen Europa und Russland nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten. 2020 wollen sie einen Rover zum Mars schicken.

Forschungssatellit funktioniert

Der Forschungssatellit "Trace Gas Orbiter" (TGO), der im März gemeinsam mit "Schiaparelli" zum Mars gestartet war, kreist unterdessen wohlbehalten um den Roten Planeten und scheint bestens zu funktionieren. TGO soll künftig nach Spuren von Methan in der Atmosphäre suchen. Wird das Gas nachgewiesen, könnte dies ein Hinweis auf biologische Aktivität sein.

Mit an Bord des TGO ist auch die an der Universität Bern entwickelte Stereokamera CaSSIS, welche die Marsoberfläche unter die Lupe nehmen wird. So kann sie beispielsweise helfen, rein vulkanische Methanquellen von solchen zu unterscheiden, die tatsächlich auf organisches Leben hinweisen könnten. Ausserdem wird das CaSSIS-Team nach Hinweisen auf flüssiges Wasser suchen - eine Grundvoraussetzung für Leben.

Die Kamera soll erst Ende November den Betrieb aufnehmen. Für wirklich gute Bilder könnte aber dann noch die Geschwindigkeit der Sonde gegenüber der Marsoberfläche zu hoch sein, erklärte CaSSIS-Teamleiter Nicolas Thomas gegenüber der Nachrichtenagentur sda. TGO soll durch weitere Manöver in den vorgesehenen Orbit gebracht werden, in dem die Kamera dann hoch-aufgelöste und scharfe Bilder liefern kann.