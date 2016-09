Monica Riley ist ein Model. Eines für Übergrössen. «Ich will die dickste Frau der Welt werden», sagt die 27-Jährige in der Video-Reportage von «Barcroft TV».

Das Ziel: 500 Kilo. Dafür nimmt sie täglich 6000 bis 8000 Kalorien zu sich. Mit der Hilfe von ihrem Freund Sid. «Dass sie immer dicker wird, macht mich stolz», sagt der. «Weil sie erreicht, was sie will.»

Nicht zuletzt findet er seine dicke Freundin attraktiv. «Ich bin immer schon auf dicke Frauen gestanden.» Und so mästet er seine Monica mit einem Trichter und extra kalorienreichem Milchshake.

«Ich mache mir Sorgen um dich»

Während im Internet ihre Fangemeinde wächst und das Model bis zu 600 US-Dollar für ein Fotoshooting verdienen kann, ist die Mutter offensichtlich alles andere als begeistert.

Als ihr ihre Tochter in der Reportage offenbart, dass sie 500 Kilo schwer werden will, weil «es das ist, was mich glücklich macht», kommen der Mutter die Tränen. «Ich mache mir Sorgen um dich», sagt sie.

Monica hält das nicht von ihrem Traum ab. (smo)