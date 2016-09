Von dem verwendeten Bakterium Bifidobacterium longum wussten die Forscher bereits, dass es die Symptome eines Reizdarms wie beispielsweise Durchfall lindern kann.

In ihrer Studie wollten sie nun herausfinden, ob damit auch Depressionssymptome schwinden. Die Resultate sehen laut Bercik vielversprechend aus. Zwar will er noch keine Details verraten, da die Studie noch nicht abgeschlossen ist. Aber offenbar besserte sich durch die Einnahme des Probiotikums der psychische Zustand der Probanden.

Eine andere, ebenfalls noch unveröffentlichte Studie haben Forscher der Universität von Cork in Irland durchgeführt. Sie verabreichten gesunden Probanden vier Wochen lang ein probiotisches Bakterium und überprüften anschliessend, wie gestresst sie waren. Die Einnahme senkte im Vergleich zu einem Placebo den Stresslevel, allerdings nur in kleinem Ausmass.

Das sind erste Hinweise, doch das Forschungsgebiet steckt noch in den Kinderschuhen. «Um wirklich zu belegen, dass Darmbakterien die Ursache für psychische Veränderungen sind, braucht es mehr solcher Studien», sagt Gerhard Rogler, Gastroenterologe am Unispital Zürich.

Er führt derzeit selbst eine Untersuchung zur Darmflora von Patienten mit Depressionen durch, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen.

Studien am Menschen gibt es noch wenige. Bisher stammen die meisten Erkenntnisse aus Tierversuchen. Meist werden dazu Mäuse verwendet, die im Labor keimfrei aufgezogen wurden und deshalb keine Darmflora besitzen.

Diese verhalten sich ängstlicher als mit Bakterien besiedelte Artgenossen. Überträgt man deren Darminhalt in den Darm von keimfreien Tieren, verändert sich ihr Verhalten – sie werden mutiger. In weiteren Experimenten untersuchten Forscher Mäuse, die Störungen im Sozialverhalten zeigen. Erhielten die Tiere probiotische Bakterien verabreicht, normalisierte sich nicht nur ihre Darmflora, sondern sie wurden auch kommunikativer.

«Es gibt eine ganze Menge indirekter Hinweise, wie Bakterien solche Verhaltensänderungen herbeiführen könnten», sagt Gastroenterologe Rogler. So produzieren bestimmte Darmbakterien einige der Botenstoffe, wie sie auch unser Körper herstellt und die auf unser Gehirn wirken.

Die sogenannten Neurotransmitter, unter anderem Serotonin und Dopamin, gelangen in den Blutkreislauf und erreichen so das Gehirn. Ein weiterer Weg, über den Bakterien ihre Botschaften vom Bauch in den Kopf senden könnten, verläuft direkt über Nervenbahnen. Denn der Darm ist von einem engen Geflecht an Nerven umgeben, die mit dem Gehirn verbunden sind.

Bakterienmix als Therapie

Auch wenn der endgültige Beweis noch aussteht: Möglicherweise lassen sich in Zukunft psychische Krankheiten mithilfe probiotischer Bakterien heilen. Wüsste man, welcher Bakterienmix für welchen Patienten optimal ist, liesse sich einfach ein passender Cocktail verabreichen.

Erste Ansätze dazu gibt es bereits: Rogler hat vor kurzem gemeinsam mit Forschern der ETH Zürich die Firma Pharmabiom gegründet. Deren Ziel ist es zunächst, einen definierten Bakterienmix herzustellen, der Patienten mit schwerer Darmentzündung helfen soll. «Wenn das funktioniert, wollen wir als Nächstes Rezepturen für weitere Krankheiten wie etwa Depressionen entwickeln», sagt Rogler.

Bis dahin werden jedoch noch einige Jahre vergehen. Denn selbst bei Gesunden unterscheidet sich die Darmflora von Mensch zu Mensch. «Bisher lässt sich noch nicht definieren, was eigentlich normal ist.»