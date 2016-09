Der englische Historiker John Acton hatte also recht, als er Ende des 19. Jahrhunderts postulierte: «Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut.» Er dachte dabei an Päpste, Könige, Fürsten und andere männliche Regenten, und es scheint sich bis heute nichts daran geändert zu haben, dass die Verführbarkeit in den Chefetagen vor allem aufs Konto der Y-Chromosomen geht.

Doch Lammers Studie zeigt: Auch Frauen werden offen für Affären, sofern sie die Karriereleiter erklommen haben. Sie fallen in dieser Hinsicht bisher nur deshalb weniger auf, weil sie in Führungspositionen immer noch unterpräsentiert sind. «Doch sofern sich das ändern sollte, wird sich auch ihr sexuelles Verhalten ändern», betont Lammer.

Dass die Macht promiskuitiv werden lässt, ist vielleicht unmoralisch, aber aus evolutionärer Sicht des «Survival oft the Fittest» durchaus logisch. Denn die Überlebenschancen einer Art steigen, wenn es vor allem den Starken gelingt, ihre Gene weit zu verstreuen. Dann allerdings müsste dieses Modell nicht nur in den Chefetagen des Homo sapiens, sondern auch im Tierreich dominieren – und da tendieren die Sexualfakten eher in eine andere Richtung: Es dominiert zwar insgesamt die Polygamie, allein unter den Säugetieren hat sie eine Quote von über 98 Prozent. Doch die Macht spielt in der Regel keine grosse Rolle.

Kein Gerangel um Sexpartner

Bei der grossen Hufeisennase, einer auch in der Schweiz lebenden Fledermausart, kann sich ein Männchen darauf verlassen, dass nach der Tochter auch noch Mutter und Grossmutter zu ihm kommen – und es kommt zu keinen Eifersuchtsdramen. Bei den Bonobo-Affen geht es ebenfalls friedlich zu, denn sie setzen Sex als Konfliktlösung ein. Also erst streiten, dann paaren; und weil man sich prinzipiell mit jedem streiten kann, kann man sich auch mit jedem paaren.

Es gibt also genug Beispiele im Tierreich, in denen Polygamie kein Vorrecht der Mächtigen ist und sich die Spezies im Überlebenskampf trotzdem durchgesetzt hat. Der Grund: Wenn alle Sex miteinander haben, erzeugt dies extrem viele genetische Kombinationen, durch die eine Tierart flexibler auf die wechselnden Reize der Umwelt reagieren kann.

Dass nur die Starken polygam leben, kommt selten vor. Wenn, dann vor allem bei Raubtieren, die in hierarchischen Gemeinschaften leben. Wie etwa bei den Löwen, deren Rudelchef einen Harem um sich schart. Bei Wölfen und Schakalen gibt es zwar keinen Harem, doch dafür stattet das Alpha-Männchen auch anderen Weibchen als seiner Alpha-Frau einen Besuch ab, die dann allerdings ihre Konkurrentinnen so einschüchtert, dass sie aufgrund ihrer Angsthormone oft nicht schwanger werden können.

Nichtsdestoweniger geht es auch hier darum: Der oder die Starke versucht, möglichst viel Erbgut im Rudel einzubringen. Denn in Jäger- und Räuberbünden zählt weniger die bunte Vielfalt als der zuverlässige Erhalt bestimmter Fitnessmerkmale, wie etwa Kraft und Ausdauer – und dafür sind die Chancen umso höher, je mehr die Kräftigsten und Ausdauerndsten, also die Besten, ihre Gene weitergeben können.

Möglich also, dass die Polygamie der Mächtigen beim Homo sapiens auch etwas damit zu tun hat, dass er im Grunde seines Herzens und allen demokratischen Fortschritten zum Trotz immer noch ein Raubtier ist. Nicht umsonst sagte schon der englische Philosoph Thomas Hobbes: «Homo homini lupus», der Mensch ist des Menschen Wolf.