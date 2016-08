Es ist ein schöner, breiter Schneerücken, der von einem 4000er zum nächsten führt; die Route zwischen der Signalkuppe (4554 m) und der Zumsteinspitze (4563 m) ist kurz und einfach. Doch die Gefahr lauerte im Versteckten auf die drei Schweizer Bergsteiger, die am Sonntag dort auf die italienische Seite stürzten: Eine Wechte unter ihnen brach ab. Wie weit die Schneemassen über den Grat hinausreichten, konnten die Bergsteiger von oben nicht sehen. Das ist das Tückische an Wechten. Und wenn sie abbrechen, dann meist weit hinten, wie der der Fachleiter Ausbildung des Schweizer Alpen-Club, Bruno Hasler, sagt. «Dass eine Wechte so weit hinten reisst, ist normal.»

Oft ist es im Schnee einfacher, in einer bereits angelegten Spur zu gehen. Also folgten am Sonntag der Spur zur Zumsteinspitze viele Bergsteiger und wiegten sich dabei in falscher Sicherheit. Hasler sagt dazu: «Eigentlich machte der Erste, der dort durchging, den Fehler.» Doch er gibt auch zu bedenken, dass es schwierig sei, einzuschätzen, wo genau der Grat unter den Schneemassen liege und wie viel Abstand man also zur Kante der Wechte halten müsse.

Am vergangenen Wochenende forderte das Monte-Rosa-Massiv neben den drei Schweizern noch drei weitere Tote. Diese stürzten jedoch aus anderen Gründen.