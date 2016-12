Als Fürst Felix Jussupow 1887 in St. Petersburg zur Welt kam, war seine Mutter enttäuscht. Sie hatte sich so sehr ein Mädchen gewünscht. Vielleicht darum steckte sie den kleinen Felix in Frauenkleider, die er in seiner Jugend dann auch bereitwillig anbehielt, um in solcherlei Aufmachung in teuren Restaurants französische Chansons zu singen.

Dieser schöne junge Mann war reicher als jedes Mitglied der Romanows. Seine Familie besass vier Paläste in St. Petersburg, drei in Moskau, 37 Anwesen verstreut in ganz Russland, Kohle- und Eisenerzminen, diverse Fabriken und Ölfelder. Jussupow war ein kosmopolitischer Bohemien, er kiffte und soff, umgab sich mit französischen und englischen Künstlern und verehrte Oscar Wilde.

Geheiratet hatte er dennoch. Und zwar die Nichte des regierenden Zaren Nikolaus II. Das hielt ihn indes nicht davon ab, mit dem Grossfürsten Dimitri Pawlowitsch zu schlafen, den er später in den Mordkomplott an dem Wundermönch hineinzog.