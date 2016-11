In Europa scheint es in dieser Angelegenheit offenbar ein Ost-West-Gefälle zu geben. In Spanien, Slowenien, Irland, den skandinavischen Ländern und in den Niederlanden ist Sex ohne Einverständnis deutlich verpönter als in den meisten osteuropäischen Ländern – und Belgien. In der Schweiz wurde niemand befragt.

Massnahmen der EU

Die EU will laut Justizkommissarin Vera Jourová im kommenden Jahr zehn Millionen Euro ausgeben, um häusliche und sexuelle Gewalt zu bekämpfen und die Opfer zu unterstützen. Zudem will Jourová die Gewalt gegen Frauen durch ein Paket von Massnahmen zurückdrängen, unter anderem durch den Hashtag #SayNoStopVAW und die Publikation einer Studie über geschlechtsspezifische Gewalt im Sport.