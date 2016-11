Eine aktuelle Studie des Oxford University’s Project on Computational Propaganda kommt zu dem Ergebnis, dass Meinungsroboter während der drei Präsidentschaftsdebatten die Unterstützung für Trump signifikant hebelten. Vor allem bei der letzten Debatte traten automatisierte Pro-Trump-Accounts als aggressive Agenda-Setter in Erscheinung und feuerten sieben Mal mehr relevante Hashtags als das Clinton-Lager ab. Gut ein Viertel des Twitter-Traffics während der TV-Duelle war automatisiert.

«Wir haben herausgefunden, dass politische Bots eine kleine, aber strategische Rolle in den Präsidentschaftsdebatten gespielt haben», resümieren die Autoren. Computerprogramme haben damit in die Debatte um die TV-Duelle eingegriffen und womöglich Stimmungen gelenkt. Zwar schossen Pro-Clinton-Bots zurück, doch wurden sie von der schieren Masse der Trump-Armee erdrückt. Was die Frage aufwirft: Hat künftig derjenige die Deutungshoheit, der die stärkste Bot-Armee besitzt?

Der Politikwissenschafter Simon Hegelich von der TU München erforscht das Phänomen Social Bots seit Jahren. Er warnt in einer aktuellen Kurzstudie vor den Gefahren: «Bots manipulieren die Trends in sozialen Netzwerken und diese Trends fliessen in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse ein.» Das Problem: Bots sind schwer von menschlichen Nutzern zu unterscheiden und man weiss nicht, wer dahintersteckt. Staatliche Akteure, Parteien, Einzelpersonen? Die Programmierung eines Bots ist ein Kinderspiel.

Auch auf der Fotosharing-Plattform Instagram folgen Trump Maschinen. Forscher entdeckten kyrillische Skripte und russische Telefonnummern, was auf eine russische Herkunft der Programmierer schliessen lässt. Haben russische Hacker die US-Wahl manipuliert? Hat womöglich Putin die Trolle von der Leine gelassen, um seinen Favoriten Trump zu unterstützen? Ist Trump mithilfe von Robotern gewählt worden? Darüber kann man nur spekulieren. Die Forscher resümieren: «Es wird deutlich, dass einige Online-Aktivitäten einen signifikanten Einfluss auf den US-Wahlkampf haben.»