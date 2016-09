"Im Usgang isch är en ganz en andere Mänsch. So cool und ung'hemmt. Mainsch, är liebt mi au, wenn i nüt spicke", fragt eine etwa 15-jährige Jugendliche in "Bis hierher...". Hinter dem im Internet mit umfangreichen Begleitmaterialien veröffentlichten Kurzfilm steckt Sucht Schweiz.

Für 13- bis 16-Jährige

Die Organisation will mit der an 13- bis 16-Jährige gerichteten Kampagne "eine Lücke in der geschlechterspezifischen Suchtprävention" schliessen, wie sie am Montag vor den Medien in Bern erklärte. Fünf Filme und Unterrichtsmaterialien dazu hat Sucht Schweiz veröffentlicht.

Zwei Filme richten sich an Mädchen, zwei an Jungs und einer an beide Geschlechter. "Je näher die Prävention bei den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen ist, desto wirksamer ist sie", sagte Sucht-Schweiz-Direktorin Irene Abderhalden.